Sport am Wochenende: Fußball, Handball & Volleyball

Jubel in der Oberpfalz: Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg hat der SV Mitterteich in der Fußball-Landesliga wieder einen Sieg eingefahren. Beim Tabellennachbarn SC Schwabach setzte sich die Mannschaft von Frantisek Nedbaly am Abend mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Justin Wagner kurz nach der Halbzeit. Durch den Sieg hat sich der SVM auf den neunten Platz verbessert.

Die für dieses Wochenende angesetzten Partien zwischen dem FC Eintracht Münchberg und Spitzenreiter TSV Neudrossenfeld und das Heimspiel des FC Vorwärts Röslau gegen den SV Memmelsdorf sind dagegen abgesagt – wegen des Dauerregens der vergangenen Tage stehen die Plätze unter Wasser.

Die SpVgg Bayern Hof steht in der Fußball-Bayernliga weiter auf einem Relegationsplatz. Bei fünf Punkten Rückstand auf die Konkurrenz, kann die Mannschaft von Coach Mikheil Sajaia im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt dringend gebrauchen. Morgen sind die Bayern beim Tabellensechsten ATSV Erlangen zu Gast. Nachdem die Hofer das Hinspiel mit 1:3 verloren haben, wollen sie da den Spieß umdrehen. Anstoß ist morgen um 15 Uhr.

Im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga der Frauen hat der FFC Hof an diesem Wochenende Heimrecht. Aktuell steht das Team des neuen Trainergespanns Kevin Schmidt und Patrick Hanke mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf einem Abstiegsplatz. Morgen steht das erste Heimspiel der Rückrunde an – mit dem FFC Wacker München kommt dann der Tabellendritte nach Hof. Anstoß im SF-Sportpark an der Ossecker Straße ist um 14 Uhr.

In der Handball-Landesliga der Herren stehen die HSV Hochfranken und die HSG Fichtelgebirge nach 16 Spieltagen am Tabellenende – und damit mitten im Abstiegskampf. Schlusslicht HSG Fichtelgebirge empfängt ab 16 Uhr 30 in der Marktredwitzer Sporthalle mit der zweiten Mannschaft von HaSpo Bayreuth einen direkten Konkurrenten. Auch die HSV Hochfranken hat Heimrecht und bekommt es ab 18 Uhr in der Schönwalder Turnhalle mit dem HBC Nürnberg zu tun. Auswärts ist dagegen die SG Helmbrechts/Münchberg im Einsatz – um 19 Uhr 30 ist Anwurf beim Tabellenzweiten HSG Lauf/Heroldsberg.

Der Dreikampf um die Tabellenspitze in der Handball Landesliga der Frauen ist dagegen umso spannender. Aktuell liegt die SG Helmbrechts/Münchberg auf dem dritten Platz, hat aber die wenigsten Minuspunkte und zwei Spiele weniger absolviert. Heute nehmen sich Erlangen-Bruck und Marktsteft im direkten Duell gegenseitig Punkte weg – das will die Mannschaft von Christopher Seel ausnutzen. Mit einem Sieg beim heimstarken TSV Wendelstein wollen sie die gute Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft weiter festigen. Anwurf ist morgen um 16 Uhr.

Für die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktedwitz steht an diesem Wochenende das vorletzte Saisonspiel an. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga ist die Mannschaft von Jan Liebscher beim TSV Friedberg gefordert. Mit einem Sieg würde die VGF in der Tabelle an den Schwaben vorbeiziehen. Spielbeginn ist morgen um 15 Uhr.