Sport am Wochenende: Fußball, Handball & Volleyball

Der Wintereinbruch hat auch Auswirkungen auf den Sport in der Region. Gleich mehrere Fußball-Vereine mussten ihre Spiele absagen, weil die Plätze nicht bespielbar sind. Die einzige Begegnung in der Bayernliga Nord an diesem Wochenende ist die der SpVgg Bayern Hof. Sie muss heute zum ASV Cham und will sich ab 16 Uhr weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.

In der Landesliga Nordost kann nur der FC Eintracht Münchberg von den heimischen Mannschaften in der Qualifikationsrunde auflaufen. Das Heimspiel gegen die SG Quelle Fürth beginnt um 14 Uhr. Die Kickers Selb mussten ihr Spiel gegen den BSC Woffenbach absagen, können dafür aber zwei Neuzugänge für die kommende Saison vermelden. Christoph Kaschel kommt von der SpVgg Selbitz und Martin Olah aus Tschechien. Auch das Heimspiel des SV Mitterteich gegen den SV Schwaig fällt aus. In der Aufstiegsrunde mussten alle Vereine die Reißleine ziehen. Somit fällt auch das Heimspiel des FC Vorwärts Röslau gegen den SC Schwabach flach.

In der Frauen-Bayernliga fährt der 1. FFC Hof als Tabellenführer morgen zum TSV Theuern. Anpfiff der Partie gegen den Aufsteiger ist um 15 Uhr.

Es ist das letzte Mal, dass in Stadien und Sporthallen Zugangsregeln oder Maskenpflicht gelten, bevor morgen fast alle Corona-Maßnahmen fallen. Heute müsst ihr euch allerdings nochmal dran halten, wenn ihr zum Beispiel die HSG Fichtelgebirge in der Handball-Landesliga anfeuern wollt. Unterstützung können sie sicher gebrauchen, denn in die Wunsiedler Dreifachturnhalle kommt kein geringerer als der Tabellenführer TSV Rothenburg. Anwurf ist um 16 Uhr 30. Die SG Helmbrechts/Münchberg empfängt die zweite Mannschaft von HaSpo Bayreuth. Los geht’s in der Helmbrechtser Göbelhalle um 19 Uhr 45.

Die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg müssen dagegen in der Landesliga auswärts ran. Spielbeginn bei der HSG Pleichach ist um 18 Uhr.

Mächtig unter Druck stehen die Volleyballer der VGF Marktredwitz im Kampf gegen den Abstieg aus der Dritten Liga. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Jan Liebscher auf dem vierten Tabellenplatz der Abstiegsrunde – und die Aufgabe heute ist keine leichte. In die Sebald-Halle kommt am Abend mit dem MTV München der aktuelle Tabellenzweite. Spielbeginn ist um 20 Uhr.