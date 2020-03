Sport am Wochenende: Fußball – Handball – Eishockey

Die Winterpause in der Fußball-Landesliga Nordost ist vorbei – für den SV Mitterteich geht sie aber noch ein bisschen länger. Weil der Platz unter Wasser steht, hat der SV Mitterteich die Partei gegen den FSV Stadeln abgesagt. Die Kickers Selb wollen in den noch ausstehenden Spielen noch einmal in Richtung Aufstiegsrelegation angreifen – heute bekommt es der Aufsteiger ab 14 Uhr mit Jahn Forchheim zu tun. Der FC Vorwärts Röslau will im Abstiegskampf beim SV Schwaig punkten. Anstoß ist um 15 Uhr. Erst in der kommenden Woche steigt der Bayernligist SpVgg Bayern Hof wieder in den Liga-Spielbetrieb ein. Heute steht für die Gelb-Schwarzen ein interessantes Testspiel an – ab 14 Uhr geht es gegen den Bezirksoberligisten FC Trogen, den inzwischen der ehemaligen Bayern-Trainer Alexander Spindler betreut.

Das Heimspiel des SV Mitterteich in der Fußball-Landesliga Nordost ist wegen des nassen Wetters abgesagt. Damit haben die Handballer in der Halle kein Problem. In der Landesliga der Herren muss der TV Münchberg im Kampf um den Klassenerhalt heute auswärts ran. Um 19 Uhr 30 geht es gegen den TSV Roßtal. Die HSG Fichtelgebirge kann im Aufstiegsrennen jeden Punkt gebrauchen. Morgen um 13 Uhr ist sie bei der zweiten Mannschaft des TV Erlangen-Bruck zu Gast. Auch die Damen der HSG sind auswärts gefragt. In der Frauen-Bayernliga bekommen sie es um 17 Uhr 30 mit der HSG Würm-Mitte zu tun. Ein Sieg ist im Abstiegskampf für die Fichtelladies absolute Pflicht.

Die Großen sind schon Richtung Playoffs unterwegs – der Nachwuchs hat auch schon sein nächstes Ziel vor Augen. Die U20 der Selber Wölfe kann heute in der Eishockey-Junioren-Bayernliga vorzeitig die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die DNL 3 klar machen. Im Heimspiel gegen den EHC München benötigt die Mannschaft um das Trainer-Team Florian Ondruschka, Marc Silbermann und Cory Holden einen Sieg. Bislang haben die Jung-Wölfe von 24 Spielen nur 2 verloren. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 17 Uhr 15 – der Eintritt ist frei.