Sport am Wochenende: Fußball & Handball

Egal, wie es ausgeht, der Trainer bleibt. Das hat die SpVgg Bayern Hof in dieser Woche zugesichert. Trotzdem will die Mannschaft von Mikheil Sajaja unbedingt in der Fußball-Bayernliga bleiben. Boden gut machen kann sie heute im Kellerduell beim TSV Großbardorf. Die Unterfranken liegen in der Tabelle einen Platz hinter den Hofer Bayern. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Nach zwölf Jahren verabschiedet sich nach dieser Saison Torhüter Sebastian Blechschmidt vom FC Vorwärts Röslau. Bis dahin will er alles dafür tun, dass die Mannschaft den Klassenerhalt ohne Relegation schafft. Den nächsten Schritt dafür kann Röslau heute in der Fußball-Landesliga zuhause machen. Mit dem SC 04 Schwabach kommt der direkte Tabellennachbar ins Fichtelgebirge. Auch für den SV Mitterteich steht heute ein Heimspiel an, gegen den SC Großschwarzenlohe. Die letzten Ergebnisse dürften das Selbstbewusstsein gestärkt haben: Mitterteich ist, trotz straffem Nachholprogramm, seit fünf Spielen ohne Niederlage. Der FC Eintracht Münchberg muss morgen auswärts ran, beim SV Unterreichenbach. Spielbeginn ist jeweils um 15 Uhr.

Am Montag sind die Frauen des FFC Hof im Viertelfinale aus dem BFV-Verbandspokal ausgeschieden. Damit kann sich die Mannschaft jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. In der Regionalliga Süd liegen die Hoferinnen auf Platz 11. Das bedeutet Abstiegskampf. Morgen (Sonntag) geht es gegen den Tabellenachten. Beim Karlsruher SC will der FFC Hof wichtige Punkte mitnehmen. Los geht es morgen Vormittag um 11:15 Uhr.

Es sieht nicht gut aus für die HSV Hochfranken – in der Handball-Landesliga der Männer liegt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Im Abstiegskampf trifft die Spielvereinigung heute im Sportzentrum Rehau auf den TV 1861 Erlangen-Bruck. Spielbeginn ist um 18 Uhr. In der Helmbrechtser Göbelhalle muss die HSG Fichtelgebirge heute im Derby gegen die SG Helmbrechts/Münchberg ran. Hier geht’s um 19:45 Uhr los.

Davor sind die Handball-Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg dran. Sie haben den Aufstieg in den drei verbliebenen Spielen selbst in der Hand. Heute empfängt der Spitzenreiter den MTV Pfaffenhofen. Spielbeginn in der Göbelhalle ist um 17:45 Uhr.