Sport am Wochenende: Fußball & Handball

Wie schwer hängt die 0:6-Klatsche von Erlangen der SpVgg Bayern Hof noch in den Kleidern? In der Fußball-Bayernliga ist die Mannschaft von Roman Pribyl jedenfalls auf Wiedergutmachung aus, schließlich stehen die Hofer nur auf dem 10. Platz und haben viel Luft nach oben. Gegen die DJK Ammerthal wollen die Bayern ihre gute Heimbilanz weiter aufbessern. Die Zuschauer dürfen dabei auf viele Tore hoffen, denn beide Mannschaften gehören mit einem Schnitt von über 2,2 Toren pro Spiel zu den offensivstärksten der Liga. Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.

Auch unter dem neuen Trainer Udo Schnurrer läuft nicht alles glatt. Die Kickers Selb haben in der Fußball-Landesliga die erste Niederlage unter dem neuen Chefcoach kassiert. Nach zuletzt zwei Siegen unterlagen die Kickers am Abend bei Spitzenreiter FC Herzogenaurach mit 1:3.

Heute bekommt es der FC Vorwärts Röslau mit dem FSV Stadeln zu tun, der FC Eintracht Münchberg empfängt den FSV Erlangen-Bruck und der SV Mitterteich muss nach dem Rücktritt von Trainer Martin Schuster bei Jahn Forchheim ran.

Auch der FFC Hof hat heute in der Fußball-Frauen-Bayernliga wieder Heimrecht. Gegen die TuS Bad Aibling wollen sie die nächsten Punkte einfahren. Mit nur drei Gegentoren stellen die Hoferinnen derzeit nach vier Spieltagen die beste Defensive der Liga – gegen die Oberbayern soll es nun auch mit dem Toreschießen besser klappen als zuletzt. Anstoß im Städtischen Stadion an der Ossecker Straße ist um 15 Uhr.

Die Männer haben schon zwei Spieltage hinter sich, heute steht auch für die Frauen der HSG Fichtelgebirge der Handball-Saisonstart an. Nach 10 Jahren Bayernliga geht die HSG in dieser Spielzeit in der Landesliga an den Start. Zum Auftakt muss die Mannschaft von Gerald Wölfel beim TV Marktsteft aus Unterfranken aufs Parkett. Anwurf ist um 18 Uhr 30.