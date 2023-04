Sport am Wochenende: Fußball & Handball

Fußball-Landesliga

Nichts zu holen gab es am Abend für den SV Mitterteich in der Fußball-Landesliga – die Stiftländer unterlagen bei Spitzenreiter TSV Neudrossenfeld deutlich mit 0:4.Der FC Eintracht Münchberg will heute seine nahezu makellose Heimbilanz weiter aufbessern – lediglich einen Punkt hat die Mannschaft von Markus Bächer bei 11 Spielen unter dem Rohrbühl dem Gegner überlassen. Heute geht es ab 15 Uhr gegen den abstiegsbedrohten SV Memmelsdorf. Für den FC Vorwärts Röslau geht es beim TSV Nürnberg-Buch um Big Points im Abstiegskampf. Mit einem Erfolg beim Tabellennachbarn, der aktuell zwei Punkte weniger auf dem Konto hat, könnte die Elf von Andreas Lang einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Anstoß ist um 16 Uhr.