Sport am Wochenende: FFC Hof wird beim Erdinger Meistercup Vierter

In Moosburg in Oberbayern gab’s am Wochenende den Erdinger Meister-Cup 2022, bei dem die Meister der bayerischen Amateurvereine angetreten sind. Dabei haben sich die Mädels des FFC Hof gut präsentiert. Der Meister der Frauen-Fußball-Bayernliga ist am Ende Vierter geworden. Im Halbfinale war der Meister der Bezirksoberliga FC Forstern II bereits eine Nummer zu groß, der hat das Turnier dann auch gewonnen. Im Spiel um Platz drei kam der FFC Hof gegen den Landesliga-Meister, die SpVgg Germania Ebing, nicht über ein 0:1 hinaus.