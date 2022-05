Sport am Wochenende: FFC Hof ist Meister – Sieg für FC Eintracht Münchberg

Fußball-Frauen-Bayernliga

Der FFC Hof hat in der Fußball-Frauen-Bayernliga seine bisher überragende Saison gekrönt. Nach dem Regionalliga-Aufstieg und dem Einzug ins Bayerische Pokal-Finale, sicherte sich die Mannschaft von Sascha Zahr am Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg im Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Ruderting auch die Meisterschaft. Jetzt wollen die Hoferinnen auch noch den Pokal holen – am 11. Juni empfangen sie im Endspiel auf eigenem Platz den Sieger der Partie zwischen dem SV 67 Weinberg und dem FFC Wacker München. Sollte der Gegner Weinberg heißen, würde der FFC auf Grund des Aufstiegs von Weinberg unabhängig vom Ausgang des Spiels sicher im DFB-Pokal stehen.

Fußball-Landesliga-Relegation

Der FC Eintracht Münchberg hat weiterhin die Chance, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga zu spielen. Im Relegationsrückspiel gegen den TSV Windeck 1861 Burgebrach setzte sich die Mannschaft die Markus Färber mit 2:0 durch. Nach der 1:3-Hinspielniederlage machten es die Münchberger spannend – der entscheidende zweite Treffer für Münchberg fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Auf Grund der Auswärtstorregel steht der FC Eintracht Münchberg nun in der entscheidenden zweiten Runde. Hier geht es in Hin- und Rückspiel gegen den SC Sylvia Ebersdorf um den noch freien Platz in der Fußball-Landesliga.