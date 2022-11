Sport am Wochenende: Der Ausblick auf alle Kämpfe

Der FIFA-Chef beklagt die «Doppelmoral» gegenüber dem WM-Gastgeber Katar. Zu Beginn seiner Rede greift Gianni Infantino ganz tief in (…)

Infantino kritisiert «heuchlerische» Kritik am WM-Land Katar

Die Sicht auf die Katar-WM entzweit die Fußballfunktionäre Andreas Rettig und Uli Hoeneß. Jetzt legt Rettig in dem Zwist nach. (…)

Neuendorf glaubt an WM-Auftaktsieg gegen Japan

Einen Tag früher als geplant haben Thomas Müller und Antonio Rüdiger eine erste Trainingseinheit in Katar absolviert. (…)

Erstes Training in Katar: Müller und Rüdiger auf dem Platz

Vierte WM: Neuer vor Torwartrekord – Müllers knifflige Rolle

2010 ging ihre gemeinsame WM-Geschichte in Südafrika los. 2014 wurden sie in Brasilien Weltmeister. In Katar aber starten Kapitän Neuer (…)