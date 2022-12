Sport am Wochenende: Alle Ergebnisse im Überblick

Ringen

Meister ASV Hof hat in der Ringer-Bayernliga seinen letzten Heimkampf der Saison verloren. Gegen den SC 04 Nürnberg unterlag die ersatzgeschwächte Staffel von Fabian Rudert am vorletzten Kampftag mit 12:21. Die Hofer können die Niederlage verkraften – sie stehen bereits als Aufsteiger in die Ringer-Oberliga fest.

Handball

Die HSG Fichtelgebirge hat in der Handall-Landesliga der Herren das Derby gegen die HSV Hochfranken dank einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit mit 34:32 gewonnen – und das obwohl man zur Pause noch mit 12:16 in Rückstand lag. Während die HSG Fichtelgebirge vor der fünfwöchigen Weihnachtspause etwas durchschnaufen kann, bleibt Aufsteiger HSV Hochfranken mittendrin im Abstiegskampf.

Zum dritten Mal in Folge hat die SG Helmbrechts/Münchberg ein Spiel mit nur einem Tor Unterschied gewonnen – gegen die zweite Mannschaft von HaSpo Bayreuth setzten sich die Schützlinge von Christian Seiferth mit 24:23 durch und bleiben Tabellenvierter.

Volleyball

Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz haben das Heimspiel gegen den VC Eltmann mit 1:3 verloren. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer lieferte die Mannschaft um Spielertrainer Jan Liebscher einen großen Kampf, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben. Trotz der ersten Heimniederlage der Saison hat die VGF ihr Saisonziel „Klassenerhalt“ bereits vorzeitig geschafft und sich für die Playoffs qualifiziert. Zuvor steht im letzten Vorrundenspiel am kommenden Samstag noch das Derby beim VSV Oelsnitz an.