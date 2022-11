Sport am Wochenende: Alle Ergebnisse im Überblick

Fußball

Obwohl der Winter noch gar nicht richtig begonnen hat, gab es am Wochenende schon wieder einige witterungsbedingte Spielabsagen. Unter anderem konnte die Bayernliga-Partie der SpVgg Bayern Hof beim Würzburger FV nicht angepfiffen werden – in der Landesliga wurde das Auswärtsspiel des FC Vorwärts Röslau beim FC Herzogenaurach auf den kommenden Samstag verlegt. Ran musste dagegen der SV Mitterteich – die Stiftländer unterlagen in einem Nachholspiel bei der SG Quelle Fürth mit 0:3.

Der FFC Hof hat sich in der Fußball-Frauen-Regionalliga mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschiedet. Gegen das Tabellenschlusslicht SC Opel Rüsselsheim setzte sich die Mannschaft von Interimstrainer Manuel Dick nach 1:2-Pausenrückstand am Ende souverän mit 5:2 durch. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung von FFC-Verteidigerin Katharina Fürst – kurz vor dem Abpfiff war sie bei einer Abwehraktion unglücklich zu Fall gekommen und hatte zeitweise das Bewusstsein verloren.