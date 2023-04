Das Osterwochenende steht vor der Tür. Wer seinen Urlaub optimal geplant hat, kann so aus 8 freien Tagen bis zu 14 Urlaubstage gewinnen. In jedem Fall bleibt aber das lange Wochenende für einen kurzen Trip in die Wärme. Antje Ecke vom tui-Reisecenter Bayreuth weiß wo es für das Osterwochenende noch das ein oder andere Schnäppchen gibt:

Wer sich für eine Last-Minute-Reise interessiert, sollte trotzdem ein bis zwei Tage Vorlauf einplanen.