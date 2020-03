Spitzenmuseum in Plauen schließt: Ausstellung ab morgen im Alten Rathaus

Wenn in Plauen von „Spitze“ die Rede ist, dann kann das bedeuten, dass man etwas gut gemacht hat. In der Regel geht es aber um Stoff. Die schönsten Exemplare der Plauener Spitze gab es 36 Jahre lang im Plauener Spitzenmuseum zu sehen. Sein Leiter Jürgen Fritzlar hat jetzt aber die Schlüssel abgegeben. Der Förderverein hat sich vergangenes Jahr aufgelöst, weil es das Museum nicht mehr gibt. Eine halbe Million Menschen haben es besucht. Im zwei Jahren wandert die Spitzenausstellung ins Deutsche Zentrum für Spitze und Stickerei, das im Welsbachschen Haus entstehen soll. Solange zieht sie ins Alte Rathaus in Plauen. Das hat der Stadtrat im Oktober beschlossen.