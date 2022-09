SpitzenGenuss-Tage in Plauen: Verschiedene Aktionen zu Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und Gesundheit

Vom 09. bis 11. September dreht sich in Plauen wieder alles rund ums Thema Regionalität, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Bereits zum sechsten Mal finden die SpitzenGenuss-Tage am historischen Komturhof in Plauen statt. Neben Ausstellungen und Vorträgen erwarten euch auch verschiedene Workshops zu Themen wie gesunde Ernährung und Umweltschutz. Auch der große Samstagsmarkt mit regionalen Produkten steht wieder auf dem Programm. Zum ersten Mal wird es außerdem einen Familientag am Sonntag geben. Unter anderem sind Mitmachaktionen zum Thema Elektromobilität geplant, es werden aber auch verschiede Sportkurse angeboten.