Spielzeugbasar in Wunsiedel fällt aus: Verein ruft zu Spenden auf

Basare nutzen vor allem viele Familien gern, um günstig noch was Brauchbares zu ergattern. Dabei gleich noch etwas Gutes für andere Kinder tun, ist seit vielen Jahren das Ziel des Spielzeugbasars am Katharinenberg in Wunsiedel. Der zuständige Förderverein teilt jetzt mit, dass dieser Basar heuer wegen Corona ausfällt. Für den Verein ist es die Haupteinnahmequelle, mit der er Initiativen, Vereine und Organisationen, die etwas mit Kindern und Jugendlichen unternehmen, unterstützt. Deshalb ruft der Verein jetzt zu Spenden auf, um das Jahr zu überbrücken. Damit soll im kommenden Jahr wieder ein Spielzeugbasar möglich sein.