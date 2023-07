Das Theater Hof bietet heute schon mal einen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Bei der Spielzeitrevue können sich Interessierte ab 19.30 Uhr in Kurzform ansehen, was ab dem Herbst in voller Länge auf der Bühne zu sehen sein wird. Die Spielzeitrevue, die eigentlich für den 16. September geplant war, muss dagegen aus organisatorischen Gründen entfallen, meldet das Theater Hof. Karten gibt es an der Theaterkasse.