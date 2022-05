Spielzeit 2022: Luisenburg-Besucher erwartet vielfältiges Programm

Lange konnten wir kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Musicals oder Opern wegen der Corona-Pandemie entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen besuchen. In diesem Jahr ist in dieser Hinsicht aber wieder mehr möglich, weshalb ab Juni auch wieder die Luisenburg Festspiele in die neue Spielzeit 2022 starten. Birgit Simmler, künstlerische Theaterleiterin:

Die Saison wird am zehnten Juni mit einem Festakt offiziell eröffnet. Am 01. Juni feiert aber bereits das erste Stück Premiere. Neben dem Drama AMADEUS mit Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig erwarten euch außerdem verschiedene Musicals wie SISTER ACT oder das Familienmusical TROLLE UNTER UNS.