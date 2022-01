Spielverlegungen wegen Corona: Saisonabbruch der DEL2 kein Thema

Für die Selber Wölfe ist es ein sehr anstrengendes Eishockey-Programm. Es vergeht kaum eine Woche, in der weniger als drei Spiele anstehen. Durch mehrere Corona-Fälle hat es schon etliche Spielverlegungen gegeben. Deshalb fordern immer mehr Fans den Abbruch der Saison in der DEL2. In der Liga ist das momentan aber kein Thema, so Ligenleiter René Rudorisch:

Auch an dem gängigen Modus für Auf- und Abstieg mit den entsprechenden Endrunden will die DEL2 festhalten. Andernfalls ginge die sportliche Wertigkeit verloren, so Rudorisch.