Spielplatzpaten in Hof: Ehrung für langjähriges Engagement

Es ist ein Aufreger-Thema für viele Eltern. An den Spielplätzen liegen oft Zigarettenkippen oder Glasscherben herum. Für kleine Kinder kann das sehr gefährlich werden. In der Stadt Hof gibt es Spielplatzpaten, die regelmäßig nach dem Rechten schauen. Zwei langjährige Paten haben ihr Amt jetzt aber niedergelegt. Hofs Oberbürgermeisterin hat Ingeburg Buchta und Peter Reiss für ihr Engagement geehrt. Besonders sind Ingeburg Buchta die Spielplatzfeste in Erinnerung geblieben, die sie fast jährlich veranstaltet hat. Diese Tradition will auch ihre Nachfolgerin Caroline Schilhabel fortführen. Es gibt nun auch eine Patin für den Spielplatz in der Alsenberger Straße/Rauschenbachstraße. Katharina Schneider will als erste Aktion einen Aufräumtag veranstalten. Eva Wilfert-Zimmermann übernimmt zudem eine Spielplatzpatenschaft für den Kinderspielplatz am Otterberg.