Spielplatz in Plauen: Frisch saniert, aber trotzdem gesperrt

Der Spielplatz an der Hainstraße in Plauen ist frisch saniert. Trotzdem dürfen die Kinder weitere zwei Monate nicht dort spielen. Wie es in einer Mitteilung aus der Stadt heißt, muss der Rasen erst noch wachsen. Erst dann dient er nämlich als ausreichender Fallschutz. Bis es soweit ist, ist der Spielplatz durch einen Bauzaun abgesperrt. In etwa acht Wochen können die Kinder dann die neue Balancierstrecke, eine Stehwippe und ein neues Wippkarussell ausprobieren. Am Spielplatz in der Hainstraße gibt es jetzt außerdem Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.