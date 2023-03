Spielplätze in Hof: Stadt sucht ehrenamtliche Spielplatzpaten

Vor allem Eltern mit kleinen Kindern verbringen viel Zeit auf Spielplätzen. Damit sich die Kleinen nicht verletzten, müssen die Spielplätze sicher und auch sauber sein. Oftmals liegen ja auch Glasscherben oder Müll auf den Spielplätzen herum. Wie die Stadt Hof jetzt mitteilt, werden die Spielplätze ein bis drei Mal pro Woche kontrolliert und ein bis fünf Mal wöchentlich gereinigt. Zusätzlich gibt es 34 Paten, die ehrenamtlich ein Auge darauf haben, in welchem Zustand sich die Spielplätze befinden. Für vier Plätze sucht die Stadt Hof derzeit noch solche Paten. Die Stadt hat zudem Sanierungen der Spielplätze am Longoliusplatz und am Mühldamm in den Saaleauen angekündigt. Große Veränderungen sind auch am Untreusee und am Bismarckturm geplant.

Trotz des großen ehrenamtlichen Engagements der Paten gibt es noch patenlose Spielplätze. Für folgende Spielplätze kann eine Patenschaft übernommen werden:

• Kinderspielplatz Otterberg

• Kinderspielplatz Saaledurchstich

• Kinderspielplatz Hauptmannsweg

• Kinderspielplatz Rauschenbachstr./Salzmannswiese

Wer sich gerne um einen dieser Spielplätze kümmern möchte, kann sich an die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof unter 09281/815-1231 wenden.