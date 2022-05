Spieler mit NHL-Erfahrung: McNeill wird Kontingentspieler bei den Selber Wölfen

Die Selber Wölfe erhalten in der kommenden Saison hochkarätige Verstärkung: Mit Mark McNeill kommt ein Stürmer mit NHL-Erfahrung, also direkt aus der nordamerikanischen Eishockey Profi-Liga, die als die beste der Welt gilt. Der 29-jährige Kanadier ist absoluter Wunschkandidat, schreibt der VER Selb.

McNeill entstammt einer Eishockey-Familie und hat bereits mit 18 in der zweithöchsten Profiliga, der AHL, gespielt, war außerdem in den kanadischen U18 und U20-Nationalteams. In der NHL war er zweimal im Einsatz: Bei den Chicago Blackhawks und den Dallas Stars. Seit drei Jahren spielt Mark McNeill auch in hochklassigen, europäischen Teams. Stationen waren Österreich, Schweden und Dänemark. Laut eigener Aussage war Deutschland aber schon immer das Land für das McNeill gerne spielen wollte. Mit den Selber Wölfen will er mindestens die Playoffs der DEL2 erreichen.