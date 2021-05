Spielen und Lernen in der Natur – Erlebnispfad Helmbrechts öffnet

An der frischen Luft wandern, etwas Lernen und auch noch Spaß dabei haben. Das können Kinder von 3 bis 13 Jahren auf dem neuen Erlebnispfad in Helmbrechts. Der öffnet heute (Samstag, 29. Mai) und ist kostenlos. Dort gibt es 24 Stationen bei denen die jungen Entdecker spielen und etwas lernen können. Am Ende gibt es zudem eine kleine Überraschung für die Kinder. Den Pfad hat der TV Kleinschwarzenbach organisiert und durch eine Crowdfunding-Aktion finanziert. Die Corona-Pandemie hat die Eröffnung im letzten Jahr verhindert. Dieses Jahr gibt es also nun die Premiere. Bis Oktober bleibt der Pfad für Eltern und Kinder geöffnet. Laut Organisator René Wagner soll es das Angebot auch in den nächsten Jahren geben.

Das könnte Sie auch interessieren

Transparente in Helmbrechts: Jugendliche sollen Gedanken aufschreiben

Was bewegt die Jugendlichen, und was wünschen sie sich für die Zukunft? Diesen Fragen will der Arbeitskreis Jugend Helmbrechts jetzt (…)

Weltbiodiversitätstag: Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg ruft zum Naturschutz auf

Heute ist Weltbiodiversitätstag. Es wird die Vielfalt des Lebens auf der Erde gefeiert, und auch darüber nachgedacht, wie dieses (…)

Stadtratssitzung Helmbrechts: Weiteres Vorgehen für Baumhaus-Lodges besprochen

So langsam läuft der Tourismus wieder an. Hotels und Campingplätze in Bayern dürfen ab heute wieder öffnen. Und auch in der jüngsten (…)

Stadtratssitzung Helmbrechts: Entwurfsplanung für Freifläche an der Alten Weberei

Was passiert mit der Freifläche an der Alten Weberei in Helmbrechts? Mit dieser Frage hat sich der Helmbrechtser Stadtrat in seiner (…)

Corona-Update: Impfrekord im Impfzentrum Helmbrechts

Mit den Impfungen in der Region geht es gut voran: In Stadt und Landkreis Hof sind schon 54 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens (…)

„Grande Dame“ der Region: Monika Saalfrank gestorben

Die Region trauert um Monika Saalfrank, die langjährige Vorsitzende des Fichtelgebirgsvereins. Sie ist gestern im Alter von 70 Jahren (…)