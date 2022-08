Spiele und Sport: Fest im Marktredwitzer Naturfreibad

Bei den warmen Temperaturen im Moment fällt es vielen Leuten schwer, sich zum Sport zu motivieren. Oft hilft es dann zusammen in einer Gruppe zu trainieren. Genau das könnt ihr heute ab 10 Uhr beim Freibadfest im MAKBAD Naturbad in Marktredwitz tun. Dort bietet der TV Lorenzreuth verschiedene Sportarten zum ausprobieren an, zum Beispiel Yoga, Pilates oder Zumba. Für Kinder ist auch eine Zaubershow geplant. Außerdem wird es eine Rettungsvorführung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) geben.