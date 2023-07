Spiele am Abend: Partien in der Bayern- und Landesliga

Das erste Spiel der neuen Bayernliga-Saison hat die SpVgg Bayern Hof mit 0:2 verloren. Mal sehen, ob es am zweiten Spieltag besser läuft. Heute sind die Hofer Bayern auswärts bei der DJK Ammerthal gefordert. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Auch in der Landesliga Nordost stehen die Mannschaften aus der Region am Abend auf dem Platz. Der FC Eintracht Münchberg hat ab 18.30 Uhr den TSV Nürnberg-Buch zu Gast. Es kommt außerdem zum Derby zwischen dem FC Vorwärts Röslau und dem SV Mitterteich. Anstoß in Röslau ist ebenfalls um 18.30 Uhr.