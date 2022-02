Spielbetrieb im Großen Haus ausgesetzt: Wasserschaden am Theater Hof

Wer für die nächsten Wochen Karten für das Theater Hof hatte, muss diese zurückgeben oder umtauschen. Der Besuch fällt nämlich wortwörtlich ins Wasser. Im Großen Haus des Theaters hat es einen Wasserschaden gegeben. Mitarbeiter einer externen Firma, die derzeit am Theater tätig sind, haben durch fehlerhafte Bedienung die Sprinkleranlage ausgelöst, heißt es in der Mitteilung. Die komplette Bühne und der Orchestergraben wurden geflutet. Das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch. Die Feuerwehr Hof hat das Wasser schließlich abgepumpt. Wie hoch der Schaden ist, kann das Theater Hof momentan noch nicht sagen. Der Spielbetrieb im Großen Haus ist aber bis mindestens Anfang März ausgesetzt. Sobald Ersatztermine und -spielstätten feststehen, könnt ihr eure Karten für diesen Zeitraum an der Theaterkasse zurückgeben oder umtauschen.