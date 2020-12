Spielberg: Ortseingang verschönert

Der berühmte erste Eindruck macht bekanntlich viel aus. Das gilt auch für Städte. Damit jeder, der in den Selber Ortsteil Spielberg kommt, einen schönen Anblick hat, hat die Stadt den Ortseingang jetzt verschönert. Die Brandruine hat die Stadt abgerissen. Jetzt findet man dort Parkplätze. Regionaltypisches Gehölz verschönert das Ganze. Auch Ladestationen für E-Bikes sind denkbar, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Parkflächen sollen vor allem denjenigen dienen, die den gerade entstehenden Bikepark am Kornberg besuchen. Wie es am Ortseingang Spielberg jetzt aussieht, findet ihr auf unserer Website.

© Stadt Selb