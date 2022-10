Spiel in Frauen-Bundesliga: Wolfsburg empfängt FC Bayern

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München treffen im Spitzenspiel der Bundesliga am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, NDR und BR) aufeinander. Mit einem Sieg kann sich der gastgebende Titelverteidiger und Tabellenführer fünf Punkte vom Vize-Meister aus München absetzen. In der Partie in der Volkswagen Arena, wo an die 20.000 Zuschauer erwartet werden, treffen zahlreiche deutsche Vize-Europameisterinnen wie DFB-Kapitänin Alexandra Popp, Merle Frohms und Lena Oberdorf auf Wolfsburger Seite sowie Lea Schüller, Klara Bühl und Lina Magull auf Bayern-Seite aufeinander.