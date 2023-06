Spiel gegen Abtswind: SpVgg Bayern Hof zieht Berufung zurück

Die SpVgg Bayern Hof steckt mitten in der Relegation. Heute steht um 16 Uhr das Rückspiel gegen den FC Fuchsstadt an. Unterdessen hat die Spielvereinigung laut Medienberichten ihre Berufung beim Verbandssportgericht zurückgezogen. Der Verein hatte nach einem Spiel gegen den TSV Abtswind Beschwerde eingelegt. Es ging um einen vermeintlichen Regelverstoß, weil das Hofer Tor während des Spiels verrutscht war. Dieses hätte aber fest verankert sein müssen. Noch bevor das Verbandssportgericht sein Urteil fällen konnte, hat die SpVgg Bayern Hof ihre Berufung nun laut Medienberichten aber zurückgezogen. Die Begründung: Auch ein Wiederholungsspiel hätte am Ausgang der Saison nichts mehr geändert.