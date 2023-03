Spiel gedreht und Matchpuck geholt: Selber Wölfe gewinnen Spiel 5 in Heilbronn

Für die Selber Wölfe stehen die Zeichen für den Klassenerhalt in der DEL2 seit gestern Abend wieder sehr gut. Ein hart umkämpftes fünftes Playdown-Spiel in Heilbronn bei den Falken konnte die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller am Ende mit 3:2 für sich entscheiden. Dabei fiel der Siegtreffer erst 61 Sekunden vor Schluss durch Stürmer Oliver Noack:

Selb musste insgesamt zweimal einen Rückstand aufholen. Das hatte Stürmer Daniel Schwamberger durch zwei Tore im letzten Drittel erreicht und die Wölfe somit wieder ins Spiel zurückgebracht. Nun steht es in der „Best-of-Seven“-Serie 3:2 für die Selber Wölfe, die nun mit einem weiteren Sieg am Sonntag in der heimischen NETZSCH-Arena den Klassenverbleib sichern können. Gelingt dieser Sieg nicht, dann würde am kommenden Dienstag das entscheidende siebte Spiel in Heilbronn stattfinden. Das erste Bully am Sonntag ist um 18 Uhr 30. Wir übertragen in der Radio Euroherz-Eiszeit das Spiel wie immer live.