Sperrungen auf Bahnstrecken: Züge im Vogtland bleiben am Samstag stehen

Wer am Wochenende im Vogtland mit der Bahn fahren will, muss sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Grund ist eine Software-Anpassung, die mit Bauarbeiten an der Elstertalbrücke zusammenhängt, teilt die Deutsche Bahn mit. Von dieser Umstellung sei der gesamte südwestsächsische Raum betroffen. Laut Verkehrsverbund Mittelsachsen soll der Zugverkehr teilweise zum Erliegen kommen. Im Vogtland bleiben die Züge auf vielen Strecken den ganzen Samstag über stehen. Stattdessen sollen Ersatzbusse fahren. Allerdings weichen die An- und Abfahrtszeiten vom normalen Fahrplan ab. Von Sonntag (29. Mai) bis zum 9. Juni fahren außerdem am Abend Ersatzbusse zwischen Reichenbach und Plauen. Auch dadurch ergeben sich Änderungen bei den Abfahrts- und Ankunftszeiten.

(Symbolbild)