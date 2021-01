Sperrung auf A3 Richtung Nürnberg

Schlüsselfeld (dpa/lby) – Wegen eines Auffahrunfalls zweier Lastwagen auf der Autobahn 3 ist ein Streckenabschnitt in Oberfranken in Richtung Nürnberg gesperrt worden. Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) und Höchstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. «Die Bergungsarbeiten werden jedoch noch einige Zeit andauern», so der Sprecher. Glätte und Schnee seien nicht Grund für den Unfall gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-169561/2