Sperrung am Wurmlohpass im Fichtelgebirge: Auswirkungen am Busverkehr

Ab heute ist die Staatsstraße am Wurmlohpass, also zwischen Tröstau und Nagel, gesperrt.

Das teilt die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge in einer Mitteilung mit. Denn die Vollsperrung hat Auswirkungen auf den Busverkehr. Einige Haltestellen entfallen und werden durch Ersatzhaltestellen ersetzt. Die Sperrung dauert laut VGF bis voraussichtlich 9. September.

Zwischen Tröstau und Wurmloh im Fichtelgebirge soll ein neuer Geh- und Radweg entstehen. Der neue Weg verläuft direkt neben der Staatsstraße und ist rund 1,6 Kilometer lang. Auch eine Straßenbeleuchtung wird es dort geben. Zusätzlich plant das Staatliche Bauamt mehrere neue Überquerungsmöglichkeiten in diesem Bereich.

Info der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge:

Wegen einer Vollsperrung der Staatsstraße am Wurmlohpass können ab Montag, 21. August folgende Haltestellen der VGF-Linie 03 nicht bedient werden: Tröstau Siebenstern + Bergcafe, Obere Wurmloh, Abzw. Reichenbach, Wurmloh, Mühlbühl, Nagel Post + Abzw. Schulweg. Ersatzhaltestellen sind Tröstau, Abzw. Bahnhof und Nagel, Kemnather Str. (am Ortsausgang). Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 09. September.