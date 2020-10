Sperre am Autobahndreieck Hochfranken: Verbindungsrampe gesperrt

Weil der Belag eine Erneuerung benötigt, steht heute in der Nacht eine Baustelle am Autobahndreieck Bayerisches Vogtland an. Autofahrer können heute (06.10.) Nacht die Verbindungsrampe am Autobahndreieck Bayerisches Vogtland von Nürnberg kommend in Richtung Plauen nicht befahren. Risse machen die Baustelle unter anderem nötig. Wer dort zwischen heute Abend seit 18 Uhr und morgen früh (07.10.) um circa 6 Uhr unterwegs ist, kommt nicht durch und soll die Umleitungen nutzen, schreibt die Autobahndirektion Nordbayern in einer aktuellen Mitteilung.