Spendenübergabe: Kinderheime in Reichenbach und Plauen freuen sich

Der Weltkindertag soll an die Rechte der Kinder erinnern und auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Die Mitarbeiter der Arbeitsagentur in Plauen haben ihn genutzt, um Kindern im Vogtland ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie haben Schutzmasken geschneidert und verkauft. Den Erlös von 640 Euro haben sie an zwei Einrichtungen gespendet. Das Kinder- und Jugendheim Regenbogenhaus in Reichenbach will seinen Teil zum Beispiel für eine Fahrt nach Berlin nutzen. Der andere Teil geht an das Kinder- und Jugendhaus in Plauen.