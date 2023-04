Spendenlauf „Rund um die Ködel“: Laufen für den guten Zweck

Hilfe für Erik und Merza: Registrieraktion und Spendenlauf morgen in Köditz

In der Euroherz-Region seid ihr schon bereit für das Osterfest. Städte und Gemeinden sind nämlich schon fleißig geschmückt. Das könnt (…)

Stadt Hof: Einweihung des Osterbrunnens am Rathaus

Kulinarische Angebote: Genussfrühling in Hof

Die Stadt Hof hat angekündigt, mehrere Spielplätze herrichten zu wollen. Veränderungen sind zum Beispiel an den Spielplätzen am (…)

Stadt Plauen: Spielplatz in der Hainstraße wird aufgewertet

Ehemalige LIBA in Naila: Neue Mieter sind eingezogen

In den Städten und Gemeinden der Euroherz-Region stehen so einige Gebäude leer. Umso erfreulicher ist es also, wenn Leerstände (…)