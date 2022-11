Spendenaufruf: „Wachküssen der Kellergasse“

Als es noch keine Kühlräume gab, haben Felsenkeller als Bierlager hergehalten. Im Zweiten Weltkrieg dienten sie dann als Schutzräume. Heute sind die Felsenkeller in der Wunsiedler Kellergasse das Zuhause für Fledermäuse. Da geht aber noch mehr, findet das Bürgerforum Wunsiedel. Das möchte die Kellergasse nun „wachküssen“.

Ein paar Felsenkeller in der Kellergasse sind ja schon saniert, im kommenden Jahr sollen 22 weitere dran sein. Und da soll auch wieder die ursprüngliche Nutzung erkennbar werden: Geplant ist zum Beispiel ein Schau- und Themenkeller, in dem Bürger und Besucher sehen können wie Bier bis 1918 gebraut und gelagert wurde. Ein Keller soll eine Art Veranstaltungskeller für Kultur und Feste werden. Zwischen sieben großen Felsenkellern soll wieder eine Verbindung entstehen – so wie es im Zweiten Weltkrieg der Fall war. Barrierefreiheit ist natürlich auch ein Thema bei der Sanierung. 120.000 Euro möchte Wunsiedel an Fördermitteln für das 900.000 Euro teure Projekt gewinnen, müsste aber immer noch einen Eigenanteil von 12.000 Euro leisten. Und um diese 12.000 Euro geht es dem Bürgerforum Wunsiedel. Unter dem Motto „Wachküssen der Kellergasse“ ruft es zu Spenden auf. Denn: Die Stadt muss ja immer noch sparen und dürfte dieses Geld als freiwillige Leistung nicht einfach so ausgeben.

