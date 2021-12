Spendenaktion: Klinik-Mitarbeiter aus Adorf erhalten Veranstaltungsgutscheine

Die meisten von uns genießen jetzt zu Weihnachten ein paar freie Tage. Für das Krankenhauspersonal sieht es allerdings anders aus. Es arbeitet auch über die Feiertage und kommt durch die Corona-Pandemie regelmäßig an seine Grenzen. Die Chursächsische Veranstaltungs GmbH in Bad Elster und der Verein der Freunde und Förderer der Chursächsischen Philharmonie wollen den Beschäftigten zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Gemeinsam hatten sie schon im vergangenen Jahr eine Spendenaktion ins Leben gerufen, mit der sie vor allem freie Kunst- und Kulturschaffende unterstützen wollten, die häufig in Bad Elster auftreten. Bei der Aktion sind über 30.000 Euro zusammengekommen. Den Großteil haben Künstler und Veranstaltungstechniker bekommen. 75 Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik in Adorf haben von einem Teil des Geldes nun Veranstaltungsgutscheine im Wert von 5.000 Euro als Weihnachtsgeschenk erhalten.