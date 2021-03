Spendenaktion für Hofer Zoo: DJs streamen aus der Freiheitshalle

Bis der Hofer Zoo wieder öffnen kann, dauert es wohl noch. Die Corona-Zahlen sind einfach noch zu hoch. Damit fehlen ihm aber weiter wichtige Eintrittsgelder. Viele Menschen, Firmen und Organisationen haben deshalb in den vergangenen Wochen an den Zoo gespendet und in dieser schwierigen Situation geholfen. Heute Abend tun sich fünf DJs aus der Region zusammen und legen Musik in der Freiheitshalle auf. Das kann jeder von zuhause aus kostenlos per Stream verfolgen und dabei spenden. Auch Dominik Gareis und Kurbi Yalcin sind mit dabei:

Los geht’s um 19 Uhr 45. Den Link zum Stream gibt’s hier.