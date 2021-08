Spendenaktion: ATS Selbitz sammelt für Kindergarten

Für den Wiederaufbau der schwer von Hochwasser betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben Bund und Länder einen Hilfsfonds in Höhe von 30 Milliarden Euro beschlossen. Aber auch in der Euroherz-Region hat das Unwetter im Juli einige Schäden angerichtet. Besonders betroffen war zum Beispiel die Stadt Selbitz im Landkreis Hof. Der Kindergarten am Mühlberg musste sogar kurzzeitig schließen, weil er mit Wasser vollgelaufen war. Der ATS Selbitz will jetzt beim Wiederaufbau helfen. Unter dem Motto „Selbitz hält zusammen“ hat er eine Spendenaktion gestartet. Bei den beiden Heimspielen am Wochenende stellt der Verein eine Spendenbox zu Gunsten des Kindergartens auf.

SAMSTAG 14.08.

ATS Herren II VS. VfB Helmbrechts/TV Kleinschwarzenbach, ANSTOSS: 15:00 Uhr

SONNTAG 15.08.

ATS Herren I VS. SpVgg Selbitz II, ANSTOSS: 16:00 Uhr