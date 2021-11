Am Bismarckturm gibt es schon einen Spielplatz. Jetzt gibt es dort aber auch ein Angebot für die ganz kleinen Kinder. Stadt und Bauhof haben dort eine neue Kleinkinderspielanlage gebaut. Der Bau wurde aber auch vor allem durch Spenden möglich. So kamen 20.000 Euro von der Hermann und Bertl-Müller Stiftung. Und auch der Lions Club Hochfranken beteiligte sich mit zwei Federtierchen in Gestalt von Löwen.