Spenden für Marina: „Kanin-Hop“ bringt mehrere Tausend Euro zusammen

Kaninchen, die für den guten Zweck über Hindernisse springen: Bei einer Benefizaktion der Vogelherder Sportkaninchen sind am Wochenende rund 2600 Euro zusammengekommen. Die sollen Marina aus Selbitz zu Gute kommen. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Eine spezielle, aber teure Therapie könnte Marina eine Chance verschaffen. Insgesamt 100.000 Euro braucht sie für die Therapie. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten aber nicht.

Wie die Organisatoren des Kanin-Hop-Turniers nun mitteilen, legt der Zentralverband für deutsche Rassekaninchenzüchter 3000 Euro obendrauf. Außerdem läuft eine weitere Spendenaktion über gofundme für Marina. Darüber sind bereits weitere 4000 Euro zusammengekommen. In dieser Woche findet eine erste Geldübergabe statt.