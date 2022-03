Spenden für die Ukraine: Benefizkonzerte in der Region

Der Krieg in der Ukraine dauert an, und so auch die Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet. Oder mit denen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen. Schlagersängerin Stefanie Hertel gibt mit ihrem Country-Trio ‚More Than Words‘ am kommenden Dienstag zum Beispiel ein Konzert im Fernwerh-Park in Oberkotzau. Es soll im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen. Aber auch Musiker aus der Region wollen mit ihren Auftritten Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln. Die Band ‚Katie – finest pubmusic‘ spielt am Abend im Musikbahnhof Schaffnerlos in Waldershof. Los geht das Benefizkonzert um 20 Uhr, Einlass ist schon eine Stunde früher.