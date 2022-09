Spenden für den Hofer Zoo: Hofs Oberbürgermeisterin kassiert bei Lidl

Der Hofer Zoo rechnet bis zum kommenden März mit Mehrkosten von 55.000 Euro wegen der steigenden Energiepreise. Um Heizkosten zu sparen, werden einige Tiere über den Winter zunächst ins Savannenhaus umziehen. Um die Kosten zu decken, ist der einzige Zoo in Oberfranken auf Spenden angewiesen. Einen kleinen Teil der Spenden will am späten Nachmittag auch Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla sammeln. Sie wird in der Lidl-Filiale in der Leopoldstraße kassieren. Der Betrag, den sie in ihrer Zeit am Kassenband abrechnet, werde von Lidl aufgerundet und dann dem Hofer Zoo übergeben, heißt es in der Mitteilung.