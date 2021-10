Spende für Wunsiedel: Neues Spielgerät am Eisweiher

Schon jetzt ist der Eisweiher ein Ort, an dem viele Menschen in Wunsiedel ihre Freizeit verbringen. Das Gelände ist aber mittlerweile in die Jahre gekommen und soll deshalb in den kommenden Jahren eine Aufhübschung erfahren. Dann sollen sich nicht nur Senioren an einer Sportanlage betätigen können, sondern auch Kinder ihre Bereiche bekommen. Der Förderverein für Kinder- und Jugendprojekte leistet dafür jetzt auch einen Beitrag.

Mit der Spende von zweieinhalb Tausend Euro soll die Jugendvertretung im Frühjahr ein neues Spielgerät für den Spielplatz anschaffen.