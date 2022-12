Spende für den Fachbereich Jugend und Soziales: 2.500 Euro für Hofer Familien

Gerade in der Vorweihnachtszeit können bedürftige Familien ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Die bekommen sie nun von Auto Klug. Das Unternehmen hat dem Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hof einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro übergeben. Das Geld soll an ärmere Familien gehen, damit sie Schulsachen, Kleidung und Kinderzimmerausstattungen kaufen können. Auf diese Weise sei es möglich, den Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen. Einige Menschen drohen nämlich durch das soziale Netz zu fallen, so Fachbereichsleiter Thiemo Tratzmüller.