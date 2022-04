Spende des VdK Tauperlitz: Lebensmittel und Hygieneartikel für die Ukraine-Hilfe

Die Spendenbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist in der Region weiterhin groß. Der Sozialverband VdK in Tauperlitz hat ebenfalls Spendenpakete für die Ukraine-Hilfe gepackt. Darin sind Lebensmittel wie Milch, Fertiggerichte oder Kindernahrung. Aber auch Hygieneartikel und Kleinkinderbekleidung hat die stellvertretende Vorsitzende Jaqueline Mertel vom VdK Ortsverband Tauperlitz mit weiteren Helfern gespendet. Die Päckchen haben sie an Pfarrer Zelmer von der Freien Christengemeinde Hof übergeben, der in Döhlau wohnt und sich für die Ukraine-Hilfe engagiert.