SPEKTRUM Selb: Neue Filmreihe für Familien

Obwohl das Kommunale Kino SPEKTRUM Selb gerade noch umgebaut wird, gibt es mit dem vhs-Filmfokus schon eine erste Filmreihe. Ab März kommt eine weitere hinzu, und die richtet sich hauptsächlich an Familien. Einmal im Monat zeigt das Kommunale Kino sonntags um 15 Uhr familienfreundliche Filme. Spielort ist weiterhin der Veranstaltungsraum im Familienzentrum FAM in Selb. Den Anfang macht am 6. März der Kinderfilm ‚Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs‘. Die Vorstellungen sind auf das FAM-Sonntagscafé abgestimmt, sodass sich die Kino-Gäste vor dem Film im Café stärken können.