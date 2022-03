Auto gegen Rettungswagen hieß es gestern Mittag in Marktredwitz. Was ist da genau an einer Kreuzung an der Jean-Paul-Straße passiert? – Thomas Rückerl von der Polizei Marktredwitz:

Die Rettungskräfte mussten dazu die Windschutzscheibe des Rettungswagens aufschneiden.

Insgesamt waren sieben Personen vom Unfall betroffen, drei davon wurden verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.