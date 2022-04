Spektakulärer Einsatz: Rettungshundestaffel übt am Untreusee

Wenn ihr am Nachmittag um den Hofer Untreusee spaziert und einen Rettungseinsatz seht, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es handelt sich nicht um einen Ernstfall. Die Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbands Hof führt in der Nähe des Spielplatzes eine spektakuläre Übung durch. Die Mitglieder der Staffel werden gemeinsam mit ihrem Hund in ein Boot der Wasserwacht abgeseilt und zum Ufer gebracht. Dort angekommen folgt eine Personensuche. Die Übung dauert von 13 bis 20 Uhr. Zuschauer sind gerne gesehen.